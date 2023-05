Eigentlich sollte es ein spaßiges Wochenende in Barcelona werden. Doch ein Allgäuer wurde dabei ausgeraubt.

Ein 30-jähriger war am vergangenen Wochenende für einen Junggesellenabschied in Barcelona. Doch der endet unschön für ihn: Als er in der Nacht auf Sonntag allein zurück zum Hotel lief, wurde er von zwei Unbekannten überfallen, berichtet die Polizei.

30-Jähriger erleidet bei Raubüberfall in Barcelona eine Schnittwunde am Kopf

Die Diebe nahmen ihm gewaltsam das Handy, Personaldokumente und Geld im Gesamtwert von 750 Euro ab. Der 30-Jährige wurde außerdem verletzt. Er erlitt eine Schnittwunde am Kopf.

Passanten kommen dem 30-Jährigen in Barcelona zu Hilfe

Passanten kamen dem Allgäuer schließlich zu Hilfe und schrien die Diebe an. Die Unbekannten ergriffen daraufhin die Flucht. Nachdem der 30-Jährige wieder nach Deutschland zurückgekehrt war, erstattete er Anzeige. Die Beamten der Polizeiinspektion Buchloe leiteten das Strafverfahren weiter.