Ein 30-jähriger Mann ist bei Nassereith am frühen Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sein Beifahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen.

Laut Polizei war der 30-jähriger Österreicher am Montagmorgen gegen 06:00 Uhr mit einen Pritschenwagen auf der Mieminger Bundesstraße aus Richtung Obsteig kommend in Richtung Nassereith unterwegs. Auf Höhe des Kilometers 20 geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache über den linken Fahrbahnrand hinaus und stieß nach rund 30 Metern gegen eine betonierte Wassereinfassung. Bei dem Unfall zog sich der 30-jährige Fahrer tödliche Verletzungen zu. Der 59-jährige österreichische Beifahrer musste von der Feuerwehr Nassereith aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.