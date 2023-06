In Bregenz hat ein Mann am Mittwochabend einen Bekannten beklaut und mit einem Messer bedroht. Der 29-Jährige hatte dem 30 Jahre alten Mann das Handy geklaut und ihn anschließend mit einem Messer bedroht. Glücklicherweise bekamen Streifenpolizisten das Verbrechen mit.

Die beiden flüchtig Bekannten hatten sich gegen 22:30 Uhr auf der Pipeline in Bregenz getroffen. Im Lauf des Gesprächs nahm der 29-jährige Mann aus Tunesien seinem Bekannten das Handy aus der Hand. Als der 30-jährige Besitzer es zurückverlangte, soll der Mann ihn laut Polizeimeldung mit einem Klappmesser bedroht haben.

Polizisten können Täter kurz nach Raub festnehmen

Eine Polizeistreife, die in unmittelbarer Nähe des Tatortes unterwegs war, sah den Täter auf der Flucht, verfolgte ihn und konnte ihn in einem Hausflur in der Belruptstraße festnehmen. Die Beamten fanden das etwa 8,5 Zentimeter lange Klappmesser in der Nähe des Festnahmeortes und stellten es sicher. Der Täter wurde anschließend in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.