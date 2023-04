Am Freitag musste die Polizei in eine Bar in der Ulmer Straße in Memmingen ausrücken. Der Grund: Ein 28-Jähriger hatte an den Tresen uriniert.

Der 28-Jährige bekam daraufhin Hausverbot, kam diesem jedoch nicht nach. Die Polizei erteilte dem Mann daher zustätzlich einen Platzverweis. Nach Angaben der Polizei beleidigte der Mann daraufhin zwei der Polizisten. "Den uneinsichtigen Gast erwartet nun mindestens eine Anzeige wegen Beleidung. Dem Platzverweis musste er trotzdem nachkommen", teilt die Polizei weiter mit.