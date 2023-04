Zu einer Schlägerei ist es am Sonntagabend am Charlottenplatz in Friedrichshafen gekommen. Wie die Polizei berichtet, schlug ein 28-Jähriger seinen Baseballschläger einem 18-Jährigen ins Gesicht.

Laut Polizeibericht waren am Sonntagabend gegen 20 Uhr mehrere Männer am Charlottenplatz in Friedrichshafen in Streit geraten. Was der Grund dafür war, ist noch unklar, so die Polizei. Das Wortgefecht der Männer eskalierte schließlich in eine Schlägerei. Dabei soll ein 28-Jähriger mit einem Baseballschläger auf einen 18-Jährigen losgegangen sein und ihm das Sportgerät ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin schlugen mehrere Männer auf den 28-Jährigen ein und traten den Außenspiegel seines Autos ab.

18-Jähriger wird im Gesicht verletzt

Der 18-Jährige zog sich Verletzungen im Gesicht zu. Der Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Polizei in Friedrichshafen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Männer, die an der Schlägerei beteiligt waren, müssen nun mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Das Polizeirevier Friedrichshafen leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Tatablauf dauern noch an.