In Bregenz haben drei Männer eine Regenbogenfahne vor einer Kriche beschädigt. Die Polizei konnte die drei jungen Erwachsenen stellen.

Die Tat passierte laut Polizei am Montagabend um etwa 21:20 Uhr. Die drei jungen Männer machten sich um diese Zeit an einer Regenbogenfahne auf dem Vorplatz der Evangelischen Kirche zu schaffen. Die Fahne hing dort an einem Fahnenmast, weshalb die Männer erst einmal an sie herankommen mussten, um sie zu beschädigen.

Hakenklinge an Besenstiel befestigt

Um die Fahne überhaupt erreichen zu können, wurde ein Müllsackständer als Aufstiegshilfe verwendet. Zusätzlich bastelten sie ein Werkzeug um die Fahne zu zerschneiden. Die Männer klebten eine Hakenklinge mit einem Panzertape an das Ende eines Besenstiels. So schafften sie es die Regenbogenfahne zu zerschneiden.

Polizei schnappt Täter

Allerdings blieb die Tat nicht lange im Dunkeln. Denn unmittelbar nach der Aktion konnten Polizeibeamte der Stadtpolizei Bregenz, dank einer sofort eingeleiteten örtlichen Fahndung, die drei Männer anhalten. Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen wurde gegen die drei Beschuldigten Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet.