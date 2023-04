In Attenhausen hat ein Zeuge gemeldet, dass vier Männer am Baggersee unbefugt fischen würden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Schwarzfischerei.

Am Sonntagvormittag hat in Attenhausen ein Zeuge beobachtet, dass sich vier männliche Personen im Alter zwischen 31 und 51 Jahren am Baggersee bei Attenhausen aufhielten. Einer der Männer soll dabei eine Angelrute ins Wasser gehalten haben. Der Zeuge formierte die Polizei. Bei einer Kontrolle der Männer kurze Zeit später, fanden die Beamten zwei Angelruten im Auto der Männer. Angeln ohne Berechtigungsschein erfüllt je nach Petri-Glück den Tatbestand der versuchten oder vollendeten Fischwilderei. Die Beamten stellten die Tatmittel sicher. Bei dem Gewässer handelt es sich um den sogenannten GmbH-Weiher Attenhausen. Dieser steht im Eigentum des Fischervereins Attenhausen. Dem 31-jährigen Schwarzangler droht nun ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls.