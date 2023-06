Ein Streit zwischen zwei Jugendlichen ist am Donnerstagabend in Kempten eskaliert. Eine 16-Jährige schlug dabei auf eine 17-Jährige ein.

Die beiden Teenager gerieten sich am Donnerstag gegen 23:30 Uhr im Außenbereich eines Schnellrestaurants in der Bleicherstraße in die Haare. Ihr Streit ging soweit, dass die 16-Jährige ausholte und ihre Faust ins Gesicht der 17-Jährigen rammte. Die 17-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

16-Jährige bedroht und beleidigt 17-Jährige vor Schnellrestaurant in Kempten

Die Sache war damit aber noch nicht geklärt. Obwohl mittlerweile mehrere Polizeistreifen vor Ort waren und Anzeigen aufnahmen, bedrohte und beleidigte die 16-Jährige ihre Kontrahentin weiter. Daraufhin nahmen die Beamten die 16-Jährige in Gewahrsam.

16-Jährige widersetzt sich Polizisten, bespuckt und beleidigt sie

Damit war die Jugendliche aber offenbar überhaupt nicht einverstanden. Sie wehrte sich und trat nach den Polizisten. Das ging soweit, dass die Polizisten körperliche Gewalt anwandten und die Hände des Mädchens fesselten, um die 16-Jährige ruhig zu stellen. Als die Beamten sie zur Zelle der Polizeiinspektion Kempten brachten, wehrte sich die Jugendliche erneut und bespuckte sie. Laut Polizeibericht beleidigte sie diese "aufs Übelste" und versuchte, auf sie loszugehen.

Eine Polizisten wurde dadurch leicht verletzt. Die Jugendliche muss nun mit mehrere Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.