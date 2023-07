In Biberach soll ein 29-Jähriger einen Mann mit einer Machete angegriffen und verletzt haben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Laut einem Bericht der Ulmer Staatsanwaltschaft soll ein 29-jähriger Mann in der Nacht auf Freitag einen 37-Jährigen in der Biberacher Innenstadt mit einer Machete attackiert haben. Das Opfer wurde dabei verletzt.

Machetenangriff in Biberach: Opfer hat Verletzungen an Händen und Kopf

Einer Streife der Polizei war gegen 0:30 Uhr zufällig eine Menschenansammlung auf dem Zeppelinring, Höhe Museumstraße aufgefallen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Männer. Am Ort des Geschehens entdeckten die Beamten zunächst einen blutüberstömten 37-jährigen Mann, der Verletzungen an den Händen und dem Kopf aufwies. Dieser soll unmittelbar zuvor von einem Mann mit einer Machete attackiert worden sein, so die Polizei. Den mutmaßlichen Angreifer konnten die Beamten kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Das Opfer musste von einem Notarzt versorgt werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

Grund für Machetenangriff in Biberach ist unklar

Laut der Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um einen 29-jährigen Mann, der mittlerweile wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft sitzt. Täter und Opfer sollen indische Staatsangehörige sein, so die Polizei. Die Hintergründe des Machetenangriffs sind noch unklar. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen.