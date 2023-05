Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Lauterach am Bodensee ereignet. Ein Sattelzug erfasste beim Abbiegen einen Radler.

Ein 51-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Sattelzug am Montagmorgen um 08:41 Uhr in Lauterach (Vorarlberg) auf der Vorarlbergerstraße (L190) in Richtung Bregenz unterwegs, als er an der Kreuzung zur Alten Landstraße (L16) verkehrsbedingt anhalten musste. Anschließend wollte er nach rechts in die Alte Landstraße abbiegen.

Fahrradfahrer will in Lauterach Sattelzug überholen - Lkw biegt ab

Zur selben Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Mehrzweckstreifen entlang der L190 in dieselbe Richtung. Er näherte sich von hinten dem Sattelzug und wollte an diesem vorbei weiter in Richtung Bregenz fahren. Doch als sich beide auf derselben Höhe befanden, bog der Sattelzug nach rechts in die L16 ab.

Lkw überrollt Fahrradfahrer in Lauterach - Reanimation bleibt erfolglos

Der Lkw erfasste den Radler, dieser stürzte auf den Boden und wurde vom rechten Vorderrad des Sattelzugs überrollt. Der Radler wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Passanten begannen sofort, den 55-Jährigen zu reanimieren. Auch die Rettungskräfte versuchten den Mann zu retten - doch leider ohne Erfolg.

Fahrer des Sattelzugs erleidet einen Schock

Der Fahrer des Sattelzugs erlitt bei dem Verkehrsunfall einen Schock. Der Rettungsdienst und Mitglieder des Kriseninterventionsteams mussten ihn betreuen. Die L190 und die L16 in Lauterach waren während der Unfallaufnahme nur schwer für den Verkehr passierbar.

Notarzt, Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind in Lauterach im Einsatz

Im Einsatz waren das Rote Kreuz Bregenz mit einem Notarztwagen (3 Einsatzkräften) und einem Rettungswagen (2 Einsatzkräften), die Feuerwehr Lauterach mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften, ein Unfallsachverständiger sowie fünf Streifen der Bundespolizei mit insgesamt 14 Beamte Polizisten.