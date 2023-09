Auf dem Weg zur Bergstation der Weibermahdbahn in Lech ist am Montagvormittag ein LKW abgestürzt. Der Fahrer wurde verletzt.

Unfall auf dem Weg zur Bergstation der Weibermahdbahn in Lech im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Nach Angaben der örtlichen Polizeiinspektion ist dort ein LKW rund 20 Meter tief abgestürzt. Der 21-jährige Fahrer des Lasters wurde dabei verletzt.

Fahrbahnrand bricht weg: LKW stürzt in Lech ab

Der 21-Jährige wollte Aushubmaterial mit dem LKW in Richtung der Bergstation fahren und war deswegen auf einem nicht asphaltierten Weg unterwegs. Gegen 9:10 Uhr gab dann plötzlich der rechte Fahrbahnrand nach - zu diesem Zeitpunkt soll der LKW beinahe still gestanden haben.. Der LKW kippte dadurch um und stürzte im Anschluss rund 20 Meter eine steile Böschung hinab. Das Fahrzeug blieb nach dem Absturz auf dem Dach liegen.

Bergung des Unfalllasters aufwändig

Dem 21-jährigen Fahrer gelang es, sich selbstständig aus dem Fahrerhaus zu befreien. Er zog sich leichte Verletzungen an den Armen, Beinen und am Kinn zu und wurde von Zeugen des Unfalls erstversorgt. Im Anschluss wurde er mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Feldkirch gebracht. Die Bergungsarbeiten waren am frühen Montagnachmittag noch nicht abgeschlossen.