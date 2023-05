Tödlich verunglückt ist am Montagabend ein 31-jähriger Autofahrer in Vorarlberg. Das Auto des Mannes krachte mit einem Lkw zusammen.

Tragisch endete am Montagabend ein schwerer Unfall bei Nenzing nahe Feldkirch (Vorarlberg), bei dem ein Lkw mit zwei Autos zusammengestoßen ist. Ein 31-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 17:30 Uhr mit seinem Auto von Bludenz in Richtung Feldkirch.

Auto wird nach Crash in Straßengraben geschleudert

In einer Kurve kam ihm ein Lkw entgegen, an dessen Steuer ein 30-Jähriger saß. Lkw und Auto krachten zusammen, das Auto des 31-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert und kam erst unterhalb der Böschung im Straßengraben zum Stehen.

Der Lkw geriet laut Polizei weiter auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal mit einem nachfolgenden Auto zusammen. Das Auto, das ein 25-Jähriger lenkte, kam nach dem Crash ebenfalls von der Straße ab. Der Lkw kippt um und kam quer zur Straße zum Stehen.

31-jähriger Autofahrer stirbt noch am Unfallort - 25-Jähriger wird schwer verletzt

Durch den heftigen Crash wurden beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nenzing mussten sie mit Hilfe der Bergeschere aus ihren Fahrzeugen befreien. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber C8 flog ihn in das Krankenhaus St. Gallen. Für den 31-Jährigen kam dagegen jede Hilfe zu spät. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

Leicht verletzt wurde dagegen seine 29-jährige Beifahrerin. Auch der 30-jährige Lkw-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Rettungskräfte lieferten sie in die Krankenhäuser Bludenz und Feldkirch ein.

Auch interessant für dich: Mann wird aus Auto geschleudert

Smart kracht bei Ehingen frontal gegen Lkw - Autofahrer (36) stirbt

Straße L190 war mehr als drei Stunden lang komplett gesperrt

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme blieb die L190 für über drei Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz waren mehrere Rettungskräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sowie ein Notarztwagen, drei Rettungshubschrauber und eine Polizeidrohne.