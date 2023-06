Ein 63-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hat in Immenstadt einen Unfall verursacht und ist im Anschluss einfach weitergefahren. Die Polizei konnte den Mann kurze Zeit später stoppen.

Der 63-Jährige war am Donnerstagmorgen mit seinem Sattelzug in die Sackgasse "Bachreute" gefahren und musste daraufhin mit seinem LKW wenden. Dabei kollidierte der Fahrer des ausländischen Sattelzugs mit dem Heck gegen ein geparktes Auto und schob dieses auch noch in eine Wiese. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden an dem Auto. Im Anschluss soll der Mann dann ausgestiegen sein und habe den Schaden begutachtet, berichtet die Polizei mit Bezug auf einen Augenzeugen. Trotz des kaputten Autos setzte der Mann seine Fahrt aber einfach fort.

Unfall in Immenstadt: Polizei stoppt LKW-Fahrer nach Fahrerflucht

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Immenstadt konnten den LKW-Fahrer aber kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes stoppen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den 63-Jährigen ein. Der Mann musste eine dreistellige Sicherheitsleistung hinterlegen und durfte im Anschluss weiterfahren. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.