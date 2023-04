Am Donnerstagnachmittag ist an der Kreuzung der ST2510 und der ST2028 bei Günzburg ein LKW umgekippt.

Der 30-jährige LKW-Fahrer bog aus Richtung Günzburg kommend von der ST2510 nach links in die ST2028 Richtung Offingen ein und kippte alleinbeteiligt aus bislang unbekannten Gründen nach rechts um. Der Fahrer konnte sich laut Polizei selbst aus seinem Führerhaus befreien und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Günzburg verbracht. Weitere Personen oder Fahrzeuge wurde nicht geschädigt.

Komplizierte Bergung

Die Bergung des mit Erde beladenen Sattelzugs dauerte mehrere Stunden an. In dieser Zeit wurde der Verkehr zwischen Günzburg und Burgau teilweise umgeleitet, die ST2510 musste zwischen der Kreuzung und der Abzweigung Reisensburg komplett gesperrt werden. Neben der Polizei Günzburg und dem Rettungsdienst, waren der Feuerwehren Günzburg, Nornheim und Reisensburg, sowie die Straßenmeisterei Günzburg im Einsatz. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.