Lindau: Betrunkener Mann blockiert Parkplatz, spuckt Autofahrerin ins Gesicht und tritt gegen Auto

Eine Frau will mit ihrem Auto auf einem Parkplatz parken. Ein Mann stellt sich dem in den Weg. Als die Frau hupt, spuckt der Mann der Frau ins Gesicht.

Freitagnachmittag wollte eine 59-jährige Autofahrerin in der Kemptener Straße in eine Parklücke fahren, berichtet die Polizei. In dieser befand sich demnach ein 42-jähriger Mann, weshalb die Dame nicht einparken konnte und daraufhin hupte.

Betrunkener Mann ohne Wohnsitz tritt gegen Auto und spuckt Frau an

Der Mann ging anschließend zur Fahrertüre und spuckte der Fahrerin ins Gesicht. Zudem schlug und trat er mehrfach gegen das Fahrzeug, wodurch ein geschätzter Schaden von 750 Euro entstand. Bei dem Mann wurde durch die Streifen Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Wohnsitzlose hatte einen Alkoholwert von knapp 1,9 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Da der Mann am selben Abend noch einmal auffiel, da er auf einer fremden Terrasse nächtigte, wurde er in Gewahrsam genommen.