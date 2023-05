In Oxenbronn bei Ichenhausen ist ein junger Lieferant von einem Hofhund mehrfach gebissen worden. Das Tier war angeleint.

Der junge Lieferant eines großen Handelsunternehmens wollte bestellte Ware auf dem Bauernhof abliefern, berichtet die Polizei. Trotz Warnrufen durch den Landwirt und einem Hinweisschild betrat der 20-jährige Mann das Grundstück und ging in den hinteren Bereich des Hofes - auf den angeketteten Hofhund achtete der Mann dabei nicht.

Lieferant wird von Hund in Hand und Po gebissen

Das Tier griff den 20-Jährigen an und biss ihn in die Hand. Der Lieferant stürzte dabei und wurde von dem Hund auch noch in den Hintern gebissen. Danach konnte sich der unaufmerksame Mann in Sicherheit bringen.