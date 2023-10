Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwoch in der Straße "Am Gängele" in Leutkirch. Der Grund waren Einschusslöcher an einem Wohnhaus.

Anwohner in der Straße "Am Gängele" meldeten am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine Beschädigung am Rollladen ihrer Wohnung. Bei näherer Betrachtung durch die eingesetzten Polizeibeamten erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei der Beschädigung um Einschusslöcher handeln könnte.

Vorfall in Leutkirch: Großaufgebot im Einsatz - Keine Verletzten

Wegen der zunächst unklaren Gefährdungslage rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zu dem Wohnhaus aus. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei der vermeintlichen Tatwaffe um eine Kleinkaliberwaffe handeln könnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Polizei durchsucht Wohnung von möglichem Schützen

Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Räumlichkeiten eines Mannes durchsucht, der für die Schussabgabe in Betracht kommt. Weitere Einzelheiten wie der Ablauf und das Motiv der Tat, sowie die tatsächliche Tatbeteiligung des Verdächtigen, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Polizeirevier Leutkirch führt.