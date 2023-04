Zu einem kuriosen Unfall ist es am Sonntagabend in Ravensburg gekommen. Dort fiel nach Angaben der Polizei eine Leselampe in ein Bett und setzte es in Brand.

In Flammen aufgegangen ist am Sonntagabend ein Bett in einer Wohnung in Ravensburg. Wie es dazu kam, ist ziemlich kurios. Laut Polizei fiel vermutlich beim Wechseln der Bettwäsche die eingeschaltete Leselampe einer 53-Jährigen in das Bett und wurde anschließend so warm, dass sich das Bett entzündete. Schnell fing es stark zu rauchen an. Die 53-Jährige und ihr 65-jähriger Mitbewohner versuchten erfolglos, das inzwischen brennende Bett zu löschen. Ihr Nachbar setzte währenddessen einen Notruf ab.

Frau und Mitbewohner müssen ins Krankenhaus

Die Feuerwehr löschte schließlich den Brand. Die 53-Jährige und ihr Mitbewohner mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 40.000 Euro belaufen.