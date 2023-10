In Leipheim haben mehrere junge Männer sich am Sonntag an Stunts mit einem Motorrad versucht. Ein 18-Jähriger verletzte sich dabei schwer. Während seine Begleiter flüchteten, brachte ein Rettungswagen den jungen Mann ins Krankenhaus.

Am Sonntag, um etwa 15:15 Uhr meldete sich eine Passantin bei der Rettungsleitstelle. Sie informierte die Retter, dass sich auf der ehemaligen Rollbahn im Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim ein 18-jähriger Motorradfahrer verletzt hat.

Junger Motorradfahrer verletzt sich bei Wheelie-Versuch schwer

Die Rettungsleitstelle schickte einen Rettungswagen los und zog außerdem die Polizei hinzu. Vor Ort stellte sich laut der Polizei heraus, dass der Mann mit einem Motorrad widerrechtlich die ehemalige, für den Verkehr gesperrte, Rollbahn befahren und dabei Stunts durchgeführt hatte. Bei einem sogenannten Wheelie war der junge Mann gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt.

Begleiter flüchten vor die Polizei da ist

Allerdings war der 18-Jährige bei den Stuntversuchen nicht alleine. Mehrere andere junge Männer waren mit auf dem Gelände Areal Pro gewesen. Die Begleiter des 18-Jährigen hatten sich jedoch, noch vor die Polizei eintraf, aus dem Staub gemacht. Das für die Stunts verwendete Motorrad hatten sie mitgenommen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der 18 Jahre junge Mann wurde währenddessen mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des widerrechtlichen Befahrens des abgesperrten Geländes erwartet ihn eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Bezüglich des verwendeten Kraftrads und den flüchtigen Begleitern des verunglückten Mannes sind laut Polizei weitere Ermittlungen erforderlich. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Günzburg, Tel. 08221-9190, zu melden.