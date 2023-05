Mehrfach die Zeche geprellt, einen Mann beleidigt: Ein 30-Jähriger hat am Sonntagabend gleich mehrere Straftaten begangen.

Ein 30-jähriger Mann hat am Sonntagabend gleich in zwei Gaststätten in Memmingen die Zeche geprellt und dabei auch noch einen Gastwirt beleidigt. Den alarmierten Beamten machte es der Mann allerdings leicht - er vergaß bei seiner Flucht seinen Reisepass.

Zeche in zwei Memminger Gaststätten geprellt

Zunächst war der Mann gegen 20:30 Uhr in einem Gasthof am Schrannenplatz aufgeschlagen und hatte dort ein Getränk bestellt. Danach verließ er das Lokal - ohne seine Rechnung zu begleichen. Im Anschluss kehrte der Mann nochmal in die Gaststätte zurück und beleidigte den Wirt. Gegen 22:10 Uhr bestellte der 30-Jährige dann eine Mahlzeit in einer Wirtschaft am Schweizerberg. Auch hier bezahlte der Mann nicht, sondern verließ fluchtartig die Lokalität. Dank seines vergessenen Reisepasses kann die Polizei nun relativ problemlos gegen den Mann wegen Betruges und Beleidigung ermitteln.