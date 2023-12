In Tirol hat die Polizei die Leiche eines Mannes gefunden. Ein 51-jähriger Mann wurde verhaftet. Im Raum steht ein mögliches Tötungsdelikt.

In der Gemeinde Völs im österreichischen Bundesland Tirol hat die Polizei die Leiche eines Mannes gefunden. Laut der Landespolizei Tirol hatten Beamte am Mittwoch ein Grundstück in Völs durchsucht und dabei die den Toten in einem leerstehenden Nebengebäude entdeckt. Bei dem Toten soll es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 76-jährigen Mann handeln, der seit einigen Tagen vermisst wurde. Laut ORF war der Vermisste mehrere Jahre Vizebürgermeister der Gemeinde.

Vor Leichenfund: Polizei nimmt tatverdächtigen 51-Jährigen fest - Mordverdacht

Kurz zuvor - gegen 14:20 Uhr - hatte die Polizei einen 51-jährigen Mann in Völs festgenommen. Dieser stehe unter Mordverdacht, so die Landespolizei weiter. An der Leiche stellten die Beamten eine äußere Gewalteinwirkung fest. Die Todesursache und die Identität des Opfers sollen am heutigen Donnerstag durch eine Obduktion zweifelsfrei geklärt werden.

Suchaktionen nach vermisstem Ex-Vize-Bürgermeister waren ohne Erfolg verlaufen

Die Hintergründe des mutmaßlichen Gewaltverbrechens in Völs in Tirol sind noch nicht bekannt. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wird den tatverdächtigen 51-Jährigen Mann jetzt vernehmen. Der ehemalige Vize-Bürgermeister der Gemeinde wurde seit Mittwoch vergangener Woche vermisst, wie mehrere Medien berichteten. Suchaktionen nach dem 76-Jährigen am Samstag und Montag verliefen ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Tirol hatte sich anschließend des Falls angenommen.

Völs liegt direkt neben Landeshauptstadt Innsbruck

Die Marktgemeinde Völs liegt im Gerichtsbezirk Innsbruck im Inntal. Die Ortschaft hat Rund 7.200 Einwohner und grenzt direkt an die Stadt Innsbruck. Von Völs nach Innsbruck sind es nur etwa fünf Kilometer. Die Ortschaft ist an das Innsbrucker S-Bahn-Netz angeschlossen. Hier leben viele Pendler, die täglich zu ihren Arbeitsstellen in der Tiroler Landeshauptstadt fahren. In Innsbruck selbst leben etwas über 300.000 Menschen.