Auf der A7 bei Altenstadt kam es am Montag zu einem Unfall, bei dem ein 22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Grund für den Unfall ist noch unklar.

Es war gegen 4:40 Uhr am frühen Montagmorgen, als ein 45-jähriger Lkw-Fahrer auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs war. Als er mit seinem Lastwagen-Gespann gerade zwischen den Anschlussstellen Illertissen und Altenstadt war, nahm er laut Polizei plötzlich einen Schlag am Heck seines Anhängers wahr.

Lkw-Fahrer hält an und sieht Audi im Straßengraben stehen

Der 45-Jährige hielt deshalb am nahegelegenen Parkplatz Badhauser Wald West an. Von da aus sah er einen völlig deformierten Audi im Graben neben der Fahrbahn stehen.

Audi-Fahrer eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt

Sofort wurden die Polizei, die Rettungskräfte und die Feuerwehr informiert. Denn der 22-jährige Fahrer des Audis war in seinem Wagen eingeklemmt worden. Die Feuerwehr schaffte es den 22-jährigen Mann aus dem Auto zu befreien. Er hatte sich bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte ihn schnellstmöglich in das Krankenhaus in Memmingen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Audi in Heck von Lkw-Anhänger gekracht - Unfallursache unklar

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der 22-jährige Autofahrer in das Heck des Lkw-Anhängers gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls war er anschließend nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und hatte den Wildschutzzaun durchbrochen. Dann kam er in seinem Fahrzeug eingeklemmt, im Grünstreifen zum Stehen. Die Ursache für den Zusammenstoß ist noch nicht geklärt.

Abschleppdienst und Straßensperre

Der komplett beschädigte Audi, wie auch der stark deformierte Lkw-Anhänger, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Illertissen und Weißenhorn. Zur Absicherung der Unfallstelle musste der rechte Fahrstreifen für über zwei Stunden gesperrt werden. Es kam deshalb zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.