Am Mittwoch kam es auf der B2 an der Anschlusstelle Langweid am Lech zu einem schweren Unfall zwischen einem 63-jährigen Geisterfahrer und zwei weiteren Autos. Der 63-Jährige wurde dabei tödlich verletzt.

Die Polizei berichtet, dass der 63-Jährige gegen 23:50 Uhr offenbar in falscher Richtung, entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Augsburg, auf der B2 fuhr. Zwischen der Anschlussstelle Langweid und Stettenhofen kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem 63-jährigen Geisterfahrer und einem entgegenkommenden Seat, der in Richtung Norden unterwegs war und in dem zwei Meschen saßen.

Unfall auf B2: Geisterfahrer stirbt, drei weitere Menschen teils schwer verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 63-Jährigen über die Fahrbahn geschleudert. Der Wagen kollidierte mit einem weiteren Auto, einem Audi. Der 63-Jährige verstarb trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer des Seats wurde bei dem Unfall schwer verletzt und die beiden Fahrer leicht verletzt. Alle Drei wurden anschließend in einem Krankenhaus behandelt.

Polizei untersucht genaue Hintergründe des Unfalls

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die B2 war aufgrund des Unfalls in beide Richtungen für etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe zum Unfallhergang. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder, denen das Fahrzeug entgegenkam, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden.