Im Landkreis Günzburg hat sich am Sonntag ein junger Mann mehrere Fingerglieder bei einem Arbeitsunfall abgeschnitten.

Laut der zuständigen Polizei in Burgau hatte sich der Arbeitsunfall am Sonntag auf einer Baustelle in der Gemeinde Landensberg im Landkreis Günzburg ereignet. Demnach hatte eine Familie Sanierungsarbeiten durchgeführt. Der 21-jährige Mann wollte währenddessen eine Handkreissäge vom Boden aufheben und wegräumen, schaltete das Werkzeug dabei aber versehentlich ein.

Arbeitsunfall in Landensberg: Mehrere Finger teilweise abgeschnitten

Der 21-Jährige geriet mit der rechten Hand an das laufende Sägeblatt und trennte sich mehrere Glieder an den Fingern der rechten Hand ab. Der herbeigerufene Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend mit einem Rettungswagen in die Handchirurgie der Uniklinik in Augsburg.