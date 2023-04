Im Landkreis Dachau hat ein Einbrecher einen 81-jährigen Rentner ausgeraubt und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Mann.

Wie die Polizei berichtet, war der unbekannte Täter bereits am vergangenen Samstag gegen 23 Uhr über ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Haus in der Neurieder Straße in Hilgertshausen eingestiegen. Danach hatte der Einbrecher zunächst die Räume des Einfamilienhauses nach möglicher Beute durchsucht. Im Schlafzimmer stieß der Täter schließlich auf sein 81-jähriges Opfer und forderte den Rentner auf, sein Bargeld herauszurücken. Dabei bedrohte und schlug der Täter sein Opfer auch.

Einbrecher flieht nach der Tat in Richtung des Bründleweges in Hilgertshausen

Im Anschluss floh der Einbrecher mit einer geringen Menge Bargeld in Richtung des Bründlewegs. Der 81-Jährige musste nach der Tat mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei bittet um Hinweise zum Verbrechen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit kurzen Haaren gehandelt haben. Dieser habe in gebrochenem Deutsch gesprochen, so die Polizei weiter. Die Kripo Fürstenfeldbruck ist unter der Telefonnummer 08141/6120 erreichbar.