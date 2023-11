Seine auffällige Kleidung wurde einem Ladendieb im Ostallgäu zum Verhängnis. Zwei Tage nach seinem Diebstahl in Buchloe fassten ihn Polizisten in Kaufbeuren. Sie hatten ihn an seinen Klamotten erkannt.

Ein junger Mann stahl nach Angaben der Polizei am Dienstag eine Spielekonsole für mehrere hundert Euro aus einem Drogeriemarkt in Buchloe (Landkreis Ostallgäu). Der Mann hatte den Drogeriemarkt betreten, sich die Spielekonsole, die mit einem Diebstahlschutz versehen war, geschnappt und anschließend den Laden verlassen.

Videoaufzeichnung filmt Diebstahl in Buchloer Drogeriemarkt

Als die Diebstahlsicherung anschlug, wurde eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes auf den Mann und seine Beute aufmerksam und nahm zu Fuß die Verfolgung auf. Doch der junge Mann konnte unerkannt entkommen. Die Polizei fahndete anschließend mit mehreren Streifen nach dem Ladendieb - doch ohne Erfolg. Das Geschäft hatte jedoch eine Videoüberwachung, so dass die Beamten den Tatverdächtigen mitsamt seiner markanten Kleidung zu sehen bekamen.

"Kommissar Zufall" kommt der Polizei zu Hilfe

Letztere hatte offenbar einen so bleibenden Eindruck bei den Beamten hinterlassen, dass sie sich auch noch zwei Tage später daran erinnern konnten. Am Donnerstag waren Beamte der Polizeiinspektion Buchloe in Kaufbeuren unterwegs. Am späten Nachmittag machten sich zwei aktive und ein pensionierter Polizist zu Fuß in Richtung Bahnhof. Und wie es der Zufall so will, kam ihnen im Jordanpark ein Mann entgegen, der genau die gleiche Kleidung trug wie der Ladendieb im Buchloer Drogeriemarkt.

Mann gesteht Diebstahl in Buchloer Drogeriemarkt

Die Polizisten hielten den Mann an, wiesen sich mit ihren Dienstausweisen aus und konfrontierten ihn mit ihrem Verdacht, dass er die Spielekonsole aus dem Drogeriemarkt in Buchloe gestohlen hatte. Die Beamten verständigten anschließend ihre Kollegen aus Kaufbeuren. Auf der Polizeiinspektion Kaufbeuren gestand der Mann dann die Tat, berichtet die Polizei. Er erklärte allerdings, dass er nicht mehr im Besitz der Spielekonsole sei. Die Polizei Buchloe nahm die Ermittlungen auf.