In Ravensburg hat ein Mitarbeiter eines Modegeschäfts am Dienstagnachmittag eine Ladendiebin erwischt. Als er die unbekannte Frau aufhalten wollte, attackierte sie den 46-Jährigen und ergriff die Flucht.

Die Diebin soll in dem Modegeschäft in der Adlerstraße verschiedene Artikel im Wert von rund 80 Euro gestohlen haben. Sie hatte die Sicherungen an den Artikeln entfernt und wollte gerade das Geschäft verlassen, als sie von dem 46-jährigen Mann angesprochen und festgehalten wurde. Der Polizeimeldung zufolge kratze und biss sie daraufhin den 46-Jährigen und verletzte ihn dabei. Ihr gelang mit dem Diebesgut die Flucht. Sie lief in Richtung Eisenbahnstraße, wo sie von dem Mitarbeiter, der die Verfolgung aufgenommen hatte, nochmals kurz gestoppt werden konnte. Doch auch dieses Mal gelang ihr die Flucht.

Beschreibung der Täterin

Die Diebin wird folgendermaßen beschrieben:

Etwa 30 Jahre alt

Knapp 170 cm groß, schlank

schulterlange rotblonde Haare gehabt haben und war mit einer

Sie trug eine blaue Jeansjacke, eine rot-gemusterte Stoffhose und blaue Schuhen.

Außerdem hatte sie eine braune Ledertasche bei sich.

Wem ist die Frau aufgefallen?

Zeugen, denen die Frau aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden, die gegen die Unbekannte wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.