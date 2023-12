Zwei Frauen und ein Kind haben in Lindau versucht, Ladendiebstahl zu begehen. Ein Ladendetektiv stellte die Diebe.

Die drei Ladendiebe aus Österreich, eine 27-jährige Frau, eine 18 Jahre alte Frau und ein Kind, hielten sich am Dienstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, in einem Drogeriemarkt im Lindaupark auf. Die Drei blieben laut Polizei eine Weile in dem Geschäft. In dieser Zeit entnahmen sie verschiedene Spielwaren, Schmuck und Bücher aus den Regalen und steckten sie in einen Rucksack.

Ladendetektiv schnappt Diebe in Lindau auf frischer Tat

Anschließend wollten die drei Diebe zusammen das Geschäft verlassen. Doch ein Ladendetektiv hatte den versuchten Diebstahl aufmerksam beobachtet. Er hielt das Diebes-Trio an. Es stellte sich heraus: Die Frauen und das Kind hatten Waren im Wert von etwa 500 Euro in dem Rucksack.

Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl

Gegen die beiden Erwachsenen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach der Sachverhaltsaufnahme und Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurden die Personen wieder entlassen.