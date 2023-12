In Ichenhausen hat ein Ladendetektiv einen Ladendieb erwischt. Im Anschluss flog auch die Ehefrau des Täters auf.

In einem Verbrauchermarkt in Ichenhausen hat ein Ladendetektiv am Donnerstagnachmittag einen 77-jährigen Ladendieb erwischt, als dieser zwei Packungen Maultaschen in seiner Jacke versteckte und im Anschluss das Geschäft verlassen wollte. Der Ladendetektiv verständigte daraufhin die Polizei.

Videoaufzeichnung: Weitere Diebstahl aufgeflogen - Auch Ehefrau ließ Waren mitgehen

Während die Beamten das Material der Überwachungskamera durchsahen, fiel ihnen ein weiterer Diebstahl des 77-Jährigen am Montag dieser Woche auf. Dabei hatte der Mann Parfüm mitgehen lassen. Das allerdings war noch nicht alles. Auf dem Videomaterial entdeckten die Beamten auch die 58-jährige Frau des Diebes. Sie hatte während des Besuchs am Montag zwei Lesebrillen gestohlen.

Über zwei Milliarden Euro Schaden durch Ladendiebstahl im Jahr

Ladendiebstahl wird in Deutschland mit einer Geld- oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft. Wie hoch die Strafe im Einzelfall ausfällt, hängt jedoch von einer Vielzahl von Faktoren ab. Allein im Jahr 2021 kamen in Deutschland über 256.000 Fälle zur Anzeige. Ein Großteil der Straftaten wird jedoch nicht angezeigt, da der Diebstahl häufig erst im Rahmen der Wareninventur auffällt. Der Deutsche Handelsverband beziffert den Schaden durch Ladendiebstahl im Jahr 2021 auf über zwei Milliarden Euro.