Am Samstagvormittag hat eine Kuh eine 56-jährige Bäuerin in Bad Hindelang verletzt. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zur genaueren Untersuchung mit Atembeschwerden und Rückenschmerzen in ein Krankenhaus geflogen.

Demnach wollte die Bäuerin zum Lüften ein Fenster im Stall öffnen. Dabei drehte sich eines der Rinder um, ging auf die Bäuerin zu und drückte sie gegen ein Metallgestänge. Glücklicherweise konnte sich die 56-Jährige selbständig befreien. Warum sich das ansonsten friedliche Tier so verhielt, ist unklar.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Bäuerin kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort konnte sie aber noch am gleichen Tag wieder entlassen werden.