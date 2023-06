Eine Kuh ist am Donnerstag auf eine Wanderin in Galtür losgegangen. Das Tier stieß seinen Kopf mitsamt Hörnern gegen die Brust der Frau.

Kuh verfolgt Wanderer an der Eck Alpe bei Galtür

Am Donnerstagvormittag wanderten zwei 47- und 77-jährige Deutsche zusammen mit einem 83-jährigen Mann, ebenfalls aus Deutschland, in Galtür auf dem asphaltierten Weg in Richtung Jamtal. Dabei kamen sie an Hinweisschildern vorbei, die darauf aufmerksam machten, dass es sich hier um ein Weidegebiet handelt.

In der Nähe der "Eck Alpe" stand neben dem Weg eine Kuh-Herde, die in Richtung der Wanderer kam. Nachdem die Urlauber bereits an den Kühen vorbeigelaufen waren, bemerkte die 47-Jährige, dass eine der Kühe immer schneller auf sie zukam.

Kuh stößt Kopf gegen die Brust der Wanderin - Frau wird verletzt

Die Urlauber gingen in Richtung des nächsten Weiderostes. Die Kuh kam jedoch immer näher. Die 47-Jährige drehte sich schließlich um - und die Kuh stieß der Frau ihren Kopf mitsamt Hörnern gegen die Brust beziehungsweise die Rippen. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Die Kuh ließ anschließend sofort von der Frau ab.

Die 47-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die anderen beiden Urlauber halfen ihr über den nächsten Weiderost. Nach der Erstversorgung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers wurde die Verletzte ins Krankenhaus Zams geflogen.

Tipps für Wanderer im Umgang mit Rindern

Es kommt immer wieder vor, dass Kühe Wanderer verletzen. Deshalb hat das Land Tirol vor drei Jahren einen Film veröffentlicht, in dem es um den richtigen Umgang mit Kühen auf Alpen geht.

Auch interessant für dich: Angriff aus heiterem Himmel

Kühe attackieren Wanderer in Mieders - Fünfjähriges Mädchen schwer verletzt

Zehn Punkte, die Wanderer beachten sollten, wenn sie auf Rinder treffen: