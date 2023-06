In Mieders (Tirol) ist am Sonntag ein fünfjähriges Mädchen bei einem Kuhangriff schwer verletzt worden. Das Mädchen war gemeinsam mit einem 53-jährigen Deutschen auf einer Wanderung, als eine Gruppe Kühe sie plötzlich attackierten.

Der Tiroler Polizei zufolge waren der 53-jährige Deutsche und die fünfjährige Österreicherin in Mieders auf einem Wanderweg von Koppeneck in Richtung des Gasthofs Sonnenstein unterwegs. Als sie an einer Gruppe Kühe vorbeimussten, griffen die Tiere sie aus unbekanntem Grund an. Das Mädchen wurde dabei schwer verletzt. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst brachte beide ins Krankenhaus Hall in Tirol.