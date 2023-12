Beim Krampuslauf in Ischgl wurde eine 41-jährige Securitymitarbeiterin schwer verletzt. Die Polizei sucht einen Krampus, der dafür verantwortlich sein soll.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde beim Krampuslauf in Ischgl am 5. Dezember 2023 eine Securitymitarbeiterin schwer verletzt. Der Vorfall passierte an dem Tag gegen 21:30 Uhr im Bereich Dorfstraße/Silvrettastraße auf Höhe eines Sportartikelgeschäftes. Die Frau wurde dort von einem Krampus offenbar über die Schulter zu Boden geworfen und dabei an der Schulter schwer verletzt.

Zeugenaufruf - Polizei sucht Krampus

Bei der Krampusmaske des Täters handelt es sich laut Angaben des Opfers sowie von Zeugen um eine hell bemalte Holzmaske ohne Hörner. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich dringend bei der Polizei Ischgl unter 059133 / 7142 zu melden.