Bei Kontrollen am Flughafen Memmingen hat die Polizei am Dienstag gleich zwei gesuchte Männer erwischt. Unter den Gesuchten war auch ein Bandenmitglied.

Erfolg für die Polizei am Flughafen in Memmingerberg am Dienstag. Bei Einreisekontrollen konnten die Polizeibeamten gleich zwei gesuchte Straftäter erwischen.

Haftbefehl: 24-jähriger Dieb will aus Bulgarien einreisen

Gegen Mittag kontrollierten die Beamten der Grenzpolizei einen Mann, der mit einem Flugzeug aus Sofia in Bulgarien eingereist war. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den 24-jährigen ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand. Der 24-jährige Gesuchte konnte die Haft durch die Zahlung einer Geldstrafe verhindern und anschließend weiterreisen.

Bandenverbrecher bei Einreise aus Georgien festgenommen

Am Dienstagabend erwischte die Polizei dann ein gesuchtes Bandenmitglied. Der 54-jährige Mann war zur Festnahme wegen schweren Bandendiebstahls ausgeschrieben. Die Polizei erwischte den Verbrecher im Zuge einer Einreisekontrolle eines Fluges von Kutaisi in Georgien. Der Mann wurde von Beamten der Grenzpolizei festgenommen und befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.