Am Freitagnachmittag hat die Verkehrspolizei Kempten zusammen mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen zwischen Türkheim und Bad Wörishofen Motorrad- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei blitzte die Polizei insgesamt 14 Autofahrer.

Wie die Polizei mitteilt, waren vier Autofahrer so schnell, dass sie Punkte in Flensburg bekamen. Die festgestellte Höchstgeschwindigkeit lag bei 99 km/h, bei in diesem Bereich erlaubten 70 km/h.

24 Motorräder kontrolliert

Die Polizei kontrollierte außerdem insgesamt 24 Motorräder, wobei die Beamten an zwei Motorrädern Mängel feststellten. In einem Fall wurde die Weiterfahrt unterbunden.

Weitere Verstöße

Pech hatte ein 42-jähriger Scooterfahrer der ebenfalls in die Kontrollstelle einfuhr und kontrolliert wurde. Bei ihm wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weshalb er mit zur Blutentnahme zur Dienststelle der Polizei Bad Wörishofen musste. Ihn erwartet ein Bußgeld. Außerdem wurden bei einem 43-jährigen Lkw-Fahrer Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie mehrere Geschwindigkeitsverstöße anhand seiner Fahrerdaten festgestellt. Auch ihn erwartet ein Bußgeld.