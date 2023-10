Die Polizei hat am Mittwoch gleich zwei gesuchte Personen am Flughafen Memmingen erwischt. Beide wurden per Haftbefehl gesucht.

Am Mittwochmorgen ging den Beamten der Grenzpolizei Memmingen eine gesuchte 46-jährige Frau ins Netz. Die Frau sei wegen Diebstahls per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben gewesen, so die Polizei in einer Mitteilung. Da die gesuchte 46-Jährige jedoch 1.300 Euro hinterlegte, konnte sie eine Festnahme abwenden und weiterreisen.

Allgäu Airport: Passagier per Haftbefehl gesucht und verhaftet

Weniger Glück hatte dagegen ein 36-jähriger Mann, der nach Tuzla in Bosnien-Herzegowina reisen wollte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten der Grenzpolizei, dass auch er per Haftbefehl gesucht wurde. Grund für die Fahndungsausschreibung: Der Mann soll Leistungen erschlichen haben. Da der Mann knapp bei Kasse war, wurde er von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.