Gewalt am Bahnhof in Feldkirch. Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstag eine Gruppe von Skifahrern attackiert und drei der Männer verletzt.

Wie die Polizei in Vorarlberg mitteilt, hatten die vier Skifahrer gegen 1 Uhr nachts am Bahnhof Feldkirch auf den Zug gewartet. Dabei seien sie dann von sechs Jugendlichen aus unbekannten Gründen angegriffen worden. Die Jugendlichen hätten ihre Opfer mit Faustschlägen und Tritten attackiert, so die Polizei weiter.

Drei Verletzte - Eine Person musste sogar ins Krankenhaus

Drei der vier Skifahrer wurden bei dem körperlichen Angriff im Gesicht verletzt. Einer der Verletzten musste sogar vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht werden. Die sechs Jugendlichen flohen nach der Tat in eine unbekannte Richtung. Auch der genaue Ablauf des Angriffs ist noch unklar. Zeugen der Tat und Personen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Feldkirch melden.