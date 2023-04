Am Sonntag sind im Gewerbegebiet Nord in Memmingen knapp 500 Liter einer ätzende Substanz aus einem geparkten LKW ausgelaufen.

Eisenchlorid ausgelaufen

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine gelbliche, offenbar ätzende Substanz gemeldet, die aus einem geparkten Gefahrgut-LKW laufe. Beamte des Gefahrguttrupps, die zur Unterstützung gerufen wurden, stellten mithilfe der ebenfalls alarmierten Feuerwehr Memmingen nach Öffnen des Aufliegers fest, dass ein sogenannter IBC-Container, in welchem sich ätzendes Eisenchlorid befand, beschädigt war. Dadurch konnte etwa die Hälfte des 1000-Liter-Behälters auslaufen. Ursächlich für die Beschädigung war ein herausstehender Nagel einer ungesicherten Holzpalette. Ein Teil der Flüssigkeit war bereits auf die Straße und in den Kanal gelangt.

Keine Gefahr für die Umwelt

In Absprache mit einem Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes wurde der Lkw und die Straße von der Feuerwehr gründlich gereinigt und der Kanal durchgespült. Weitere Maßnahmen sollten dann am Montag folgen. Eine konkrete Gefahr für die Umwelt bestand nicht. An der Sattelzugmaschine wurde eine Sicherungskette angebracht und eine entsprechende Benachrichtigung für den noch unbekannten Fahrer hinterlassen. Die Verantwortlichen müssen nun mit einer Anzeige nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz rechnen.