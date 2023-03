In Kempten haben sich am Mittwochmorgen erneut Klimaaktivisten auf der B12 am Berliner Platz festgeklebt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt fünf Aktivisten haben sich demnach auf Höhe des McDonalds auf der B12 festgeklebt. Laut Bayerninfo war die B12 von München Richtung Kempten zwischen Kempten und Bleicherstraße auf einer Länge von etwa 900 Metern kurzzeitig gesperrt. Bereits vor knapp einer Woche hat die sogenannte "Letzte Generation" bei Leubas die A7-Ausfahrt blockiert.