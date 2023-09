Bei einem Kletterunfall in Tirol hat sich ein junger Bergsteiger aus Tschechien verletzt. Der Mann musste mit einem Hubschrauber geborgen werden.

Am Samstag hat sich ein schwerer Kletterunfall am Laserzwand in Tirol ereignet. Laut der Landespolizei Tirol wollten zwei tschechische Zweierseilschaften die Kletterroute Laserzgeischt im sechsten Schwierigkeitsgrad zur Karlsbader Hütte.

Kletterer stürzt in Seil: Verletzungen an Bein und Oberkörper

Schon kurz nach dem ersten Stand sürzte ein 24-jähriger Mann im Vorstieg in das Seil. Dabei verletzte sich der Kletterer an Rumpf und am rechten Bein. Seine Kletterpartnerin seilte den Verletzten daraufhin bis zum Einstieg ab. Dort alarmierten weitere Kletterkameraden die Rettungskräfte und führten die Erstversorgung durch. Der Verletzte wurde mit einem Tau von einem Rettungshubschrauber geborgen und in das Bezirkskrankenhaus in Lienz gebracht.

Beliebter Berg bei Kletterern

Bei den tschechischen Bergsteigern handelte es sich um erfahrene Kletterer. Sie waren mit kompletter Ausrüstung unterwegs. Die Laserzwand ist ein 2.614 Meter hoher Berg in den Lienzer Dolomiten und liegt in der Gemeinde Tristach. Gipfel bilden die Kleine Laserzwand und die Schöttnerspitze. Die Kleine Laserzwand ist ein beliebter Gipfel für Kletterer.