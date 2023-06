Gleich mehrfach musste die Feuerwehr in Memmingen am Montag ausrücken. In zwei Fällen handelte es sich um Kinderstreiche.

Bereits um 13 Uhr musste die Freiwillige Feuerwehr in Memmingen zum Parkhaus in der Krautstraße ausrücken. Dort hatte die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte aber nur einen eingeschlagenen Feuermelder fest. Bei der Sichtung des Videomaterials der Überwachungskamera stellte sich dann heraus, dass zwei Kinder kurz nach dem Auslösen des Alarmes fluchtartig das Parkhaus verlassen hatten.

Erneuter Alarm in Parkhaus Krautstraße am Abend

Gegen 17 Uhr löste die Brandmeldeanlage erneut einen Alarm aus. Am Parkhaus in der Krautstraße konnten die alarmierten Einsatzkräfte dann drei Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren antreffen. Diese gaben zu, den Feuermelder aus Spaß eingeschlagen zu haben. Laut Polizei müssen nun die Erziehungsberechtigten für die Kosten der Feuerwehreinsätze aufkommen.

Rauchentwicklung in Memminger Altstadt

Kein Fehlalarm erreichte die Feuerwehr dagegen um 21 Uhr aus der Memminger Altstadt. Über die Integrierte Leitstelle war eine starke Rauchentwicklung in der Hinteren Gerbergasse gemeldet worden. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass ein Defekt an einem Sicherungskasten im Keller eines Mehrfamilienhauses einen Brand ausgelöst hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Fünfstelliger Schaden nach Feuer in Sicherungskasten

Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen und drei Streifenwagen der Polizei vor Ort.