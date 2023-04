Nachdem zwei Kinder davon berichten, dass sie am Freitag, 31.03. und Montag, 03.04. von einem Mann in Oberuhldingen verdächtiger Weise angesprochen wurden, ermittelt der Polizeiposten Meersburg.

Im ersten Fall soll ein älterer Mann mit einem orangenen Oberteil und kurzem Zopf aus einem parkenden dunklen Pkw heraus ein Kind berührt haben, ohne mit diesem zu sprechen. Im zweiten Fall soll ein Kind von einem über 50 Jahre alten Mann mit dunkelgrauem Vollbart, schwarzem Oberteil und schwarzer Wollmütze versucht haben, dieses unter anderem mit Süßigkeiten anzulocken. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-0 entgegen. Wenden Sie sich in entsprechenden Fällen bitte unmittelbar an die Polizei, damit die einzelnen Verdachtsmomente durch die Ermittler eingehend überprüft werden können.