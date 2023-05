Abgestürzt sind am Mittwoch vier Jungen in Donauwörth. Sie kletterten auf das Flachdach eines Einkaufszentrums und stürzten durch eine Fensterkuppel.

Die vier Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren kletterten nach Angaben der Polizei über eine außenliegende Feuerleiter auf das Flachdach des Einkaufszentrums Wörnitz Center in der Sallinger Straße in Donauwörth. Um auf das Dach zu gelangen überstiegen, sie offenbar die angebrachte Sicherung, heißt es von Seiten der Polizei.

Kinder stürzen durch Fensterkuppel des Wörnitz Centers in Donauwörth

Auf dem Dach stiegen sie dann zusammen auf eine zwei mal zwei Meter große Lichtkuppel, die unter der Last der Buben zusammenbrach. Die vier Kinder stürzten anschließend etwa vier Meter in die Tiefe und schlugen auf dem Betonboden eines leerstehenden Geschäfts im Obergeschoss des Einkaufszentrums auf.

Zwei der vier Buben ziehen sich schwerste Verletzungen zu

Zwei der vier Jungen erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen, berichtet die Polizei. In Lebensgefahr schweben sie derzeit aber nicht, so die Beamten weiter. Der Rettungsdienst brachte die vier Buben in die Kliniken Augsburg und Neuburg. Ein Rettungshubschrauber flog einen der schwer verletzten Buben ans Uniklinikum Augsburg.