In Friedrichshafen hat es am Dienstag einen Unfall gegeben, bei dem ein 13-jähriges Mädchen und ein Motorradfahrer verletzt wurden. Das Kind war mit dem Fahrrad über eine rote Ampel gefahren. Der Biker konnte nicht mehr bremsen.

Der Verkehrsunfall zwischen dem 13-jährigen Mädchen und dem Motorradfahrer passierte am Dienstagabend in Friedrichshafen in der Zeppelinstraße. Das Mädchen überquerte dort mit einem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg - trotz roter Ampel.

Mädchen und Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht

Ein Motorradfahrer, der dort gerade auf der Straße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Seine Maschine erfasste das Hinterrad des Fahrrads der 13-Jährigen. Sowohl das Mädchen, als auch der Mann stürzten bei dem Zusammenstoß. Der Rettungsdienst musste das Kind und auch den Erwachsenen in ein Krankenhaus bringen. An dem Motorrad entstand rund 1.000 Euro Sachschaden, am Rad des Mädchens etwa 100 Euro Schaden.