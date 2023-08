In Kaufbeuren hat es am Sonntag in der Buronstraße einen Verkehrsunfall mit einem Motorrad gegeben. Zwei Menschen wurden verletzt.

Etwa um 13 Uhr am Sonntag kam es in der Buronstraße in Kaufbeuren zu einem Unfall. Dort stieß ein Motorrad mit einem Auto zusammen, teilte ein Polizeisprecher gegenüber all-in.de mit. Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber machten sich sofort auf den Weg.

In Kaufbeuren kam es am Sonntag zu einem Unfall, bei dem ein Motorradfahrer und sein Beifahrer verletzt wurden. Nikolas Schäfers

Wie der Sprecher der Polizei weiter sagte, verletzten sich bei dem Unfall zwei Menschen. Bei den Verletzten handelt sich um den Fahrer des Motorrads und den Beifahrer der Maschine. Der Fahrer wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Augsburg geflogen. Der Sozius kam mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus in Kaufbeuren. Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Die Buronstraße ist aktuell gesperrt.

