Für einen kilometerlangen Stau hat am Donnerstag ein kaputter Sattelzug an der Autobahnausfahrt in Illertissen gesorgt. Der Lkw blieb am Ende der Ausfahrt liegen.

Ein 67-jähriger Fahrer war am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. An der Anschlussstelle Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) verließ er die Autobahn - und dann passierte das Unglück. Am Ende der Ausfahrt kurz vor dem Kreisverkehr blieb der Lkw laut Polizei mit einem Motorschaden stehen.

Verkehr kann nicht am Sattelzug an der A7-Ausfahrt in Illertissen vorbeifahren

Aufgrund der Fahrzeugbreite konnte der nachfolgende Verkehr nicht an dem liegengebliebenen Sattelzug vorbeifahren. So staute sich der Verkehr innerhalb kürzester Zeit mehrere Kilometer bis zum Parkplatz Tannengarten-West zurück.

A7-Abfahrt in Illertissen bleibt vier Stunden lang gesperrt

Die Autobahnmeisterei Vöhringen sperrte die Abfahrt und stellte entsprechende Vorwarntafeln auf. Nachdem der Sattelzug schließlich abtransportiert werden konnte, mussten Einsatzkräfte noch die Straße reinigen, weil Betriebsstoffe ausgelaufen worden waren.

Erst nach etwa vier Stunden konnte die Autobahnmeisterei die Abfahrt wieder freigegeben.