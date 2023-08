Ein Einbruch, ein Raub, Schüsse aus einer Pistole und ein Verbrecher, der mit einer dreirädrigen Ape die Flucht ergreift. Die Polizei im Kammeltal muss sich um einen ungewöhnlichen Fall kümmern.

Ein durchaus nicht alltäglicher Fall beschäftigt momentan die Polizei im Landkreis Günzburg. Dort hatte ein 18-jähriger Mann am Donnerstagmorgen festgestellt, dass in seinen Bauwagen in Kammeltal eingebrochen wurde. Diesen nutzte der junge Mann als Lager für Elektroartikel und Lebensmittel.

Kammeltal bei Günzburg: Opfer trifft auf Täter und wird ausgeraubt

Nur kurze Zeit später traf der 18-jährige Mann auf den vermeintlichen Einbrecher, der sogar noch einige Teile des Diebesgutes bei sich hatte. Der 18-Jährige sprach den mutmaßlichen Einbrecher daraufhin an. Dieser zog allerdings sofort eine Schreckschusspistole und gab mehrere Schüsse ab. Danach bedrohte der Täter den 18-Jährigen und forderte dessen Mobiltelefon. Danach ergriff der Täter dann die Flucht mit einer sogenannten Ape - einem dreirädrigen und nur schwach motorrisierten Minitransporter.

Einbruch und Raub im Landkreis Günzburg: So wird der Täter beschrieben

Die Polizei sucht jetzt nach dem Täter. Dieser soll etwa 17 bis 20 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er trug eine auffällige rote Kurzhaarfrisur und war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt gekleidet.

Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei Neu-Ulm die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sollen sich bei der Polizei in Ulm melden. Die Telefonnummer lautet 0731/8013-0.

Dreirädriger Kulttransporter aus Italien

Bei einer Ape handelt es sich um einen dreirädrigen Kleintransporter des Herstellers Piaggio aus Italien. Das Fahrzeug wird - in verschiedenen Ausführungen - bereits sei 1948 hergestellt. Seit Ende des letzten Jahrtausends werden die ungewöhnlichen Transporter auch in einem Piaggio-Werk in Indien gebaut und weltweit verkauft.

Kammeltal im Landkreis Günzburg

Die Gemeinde Kammeltal liegt im Landkreis Günzburg und besteht aus insgesamt 13 Gemeindeteilen. Eine Ortschaft mit dem Namen Kammeltal selbst gibt es nicht. Insgesamt hat die Gemeinde über 3.300 Einwohner.