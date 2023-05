Auf dem Bodensee hat sich am Sonntag ein Drama mit einem Kajak-Fahrer abgespielt. Der Mann war wegen Wind gekentert und konnte sich nicht selbstständig retten. Auch seiner Begleiterin gelang die Rettung nicht.

Es war am Sonntagnachmittag, als der 79-jährige Wassersportler und seine Begleiterin mit Kajaks über den Bodensee ruderten. Zwischen dem Hafen Fischbach und Dorniermole jedoch, kenterte der 79-Jährige laut Polizei. Eine Windböe hatte ihn erfasst und ins Wasser geschleudert.

Mann schafft es nicht mehr ins Kajak und Begleiterin kann ihn nicht zum Ufer bringen

Der Mann war daraufhin nicht mehr in der Lage sich selbstständig zurück in sein Kajak zu ziehen. Er hielt sich deshalb am Kajak seiner Begleiterin fest. Die versuchte, mit dem Mann im Schlepp, in den Hafen zu paddeln. Doch wieder war es der Wind, der den beiden Probleme bereitete. Wegen des Gegenwindes schafften sie es nämlich nicht, in die Nähe des Ufers zu gelangen.

Rettung durch aufmerksamen Motorbootfahrer

Die beiden gerieten immer mehr in eine Notlage. Bis schließlich ein anderer aufmerksamer Mann ihnen zu Hilfe eilte. Der Motorbootfahrer hatte die Wassersportler entdeckt und erkannt, dass sie sich in Gefahr befanden. Er konnte den gekenterten Mann bergen und an Land bringen.

Mit dem Schrecken davongekommen

Dank seiner Rettungsweste und der Aufmerksamkeit des Helfers kam der Wassersportler mit dem Schrecken davon, teilt die Polizei mit. Außerdem weist die Wasserschutzpolizei in diesem Zusammenhang darauf hin, dass man die Wind- und Wetterverhältnisse, sowie die noch kalten Wassertemperaturen stets im Blick haben und nicht unterschätzen sollte.