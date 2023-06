Eine Kaffemaschine hat am Mittwoch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kemptener Innenstadt verursacht. Ein Anwohner entdeckte den Brand gerade noch rechtzeitig.

Ein Anwohner hatte laut Polizei den Rauch bemerkt, der durch das gekippte Küchenfenster der Wohnung drang. Er alarmierte sofort die Feuerwehr. Durch ihr schnelles Eingreifen verhinderten die Brandbekämpfer, dass sich die Flammen in der Wohnung ausbreiteten oder auf andere Wohnungen des Mehrfamilienhauses übergriffen.

Kurzschluss an Kaffeemaschine löst Zimmerbrand in Kempten aus

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich - außer den Haustieren - niemand in der Wohnung. Die Brandbekämpfer retteten die Tiere, so dass sie unverletzt blieben.

Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr kurzzeitig die angrenzende Freifläche räumen und die angrenzenden Straßen sperren. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Kurzschluss an der Kaffeemaschine das Feuer ausgelöst. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf etwa 50.000 Euro.