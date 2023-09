In Senden ist am Samstagabend ein junges Paar von mehreren unbekannten Männern verprügelt worden. Beide Opfer mussten in ein Krankenhaus.

Bei einem Angriff am Samstagabend in Senden ist ein junges Paar verletzt worden. Die 21-jährige Frau und ihr gleichaltriger Partner wurden gegen 19 Uhr von drei Männern von einem Parkplatz hinter einen Einkaufsmarkt in der Berliner Straße gelockt. Dort griffen die drei Täter das Paar an.

Nach Prügelattacke: Opfer werden von Tätern eingeholt und erneut angegriffen

Die beiden Opfer konnten vor den Schlägen der Männer zunächst in nördliche Richtung fliehen, wurden von ihren Verfolgern aber eingeholt. Auf dem Parkplatz eines Discounters prügelten die Männer erneut auf das Paar ein.

21-jähriges Paar nach Angriff in Senden in Krankenhaus behandelt

Der 21-jährige Mann konnte sich dabei befreien und brachte sich in einem Geschäft in Sicherheit. Die Angreifer ließen daraufhin auch von der 21-jährigen Frau ab. Beide mussten aufgrund ihrer Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Tatmotiv ist möglicherweise ein Familienstreit

Nach Angaben der beiden Opfer beobachteten mehrere Zeugen den Angriff. Diese sollen sich bitte bei der Polizei in Senden melden. Die Telefonnummer lautet 07307/91000-0. Laut der Polizei könnte es sich bei dem Tatmotiv um einen Familienstreit handeln.